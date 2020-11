Saaremaa aasta naiskodukaitsja on Aire Kurs

Aire Kurs on südamega naiskodukaitsja, kes on noore Leisi jaoskonna suurepäraselt toimima pannud ning loonud tiheda koostöövõrgustiku kogukonna, kohalike kaitseliitlaste ja kodutütardega, kirjutas Pihtla jaoskonna juht Eve Tuisk naiskodukaitse kodulehel.

“24. märtsil 2015 võeti mind vastu naiskodukaitse Saaremaa ringkonna tegevliikmeks. Huvi oli ammu, aga avalduse täitsin ära tänu Pihtla jaoskonna infopäevale Leisis. Tütar on kodutütar ja poeg noorkotkas, onupoeg oma pojaga on Kaitseliidu liikmed. Nende tegevust jälgides tahtsin ka ise osaleda,” rääkis Aire 2018. aasta jaanuaris antud intervjuus.

Naiskodukaitse ettevõtmistes lööb Aire kaasa nii jaoskonna kui ka ringkonna tasandil. “Ta teeb seda igal võimalusel ja kui näiteks ise kohale minna ei saa, panustab eeltöös, tehes näiteks õppuste jaoks söögid. Aire inspireerib oma jaoskonna naisi sporti tegema, osalema erinevates naiskodukaitse tegevustes, samas jäädvustama ja jagama oma tegemisi ka teistega. See on oluline ajaloo jäädvustamise seisukohast, et võimalikult paljudest tegemistest märk maha jääks – seda nii sõnas kui ka pildis,” iseloomustas teda Eve Tuisk.