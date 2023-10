TOIT ⟩ Kõrvits – laia haardega äge köögivili

Kristjan Koppel , Grand Rose´i restorani peakokk, ütleb, et igal sügisel on kindlasti paljud meist olnud kimpus küsimusega: mida ma nüüd teen selle suure kõrvitsa või kõigi nende kõrvitsatega? Juba ühest korralikust kõrvitsast annab valmistada mitmeid erinevaid toite, kasutada seda nii soolaste kui ka magusroogade valmistamisel.

Pealegi annab kõrvits meile palju vitamiine, näiteks karotiini leidub kõrvitsas isegi rohkem kui porgandis. Samuti võib kõrvitsaga maiustada ilma igasuguste südametunnistuspiinadeta, sest tegu on tõelise dieettoiduga, mis sisaldab erakordselt vähe kaloreid. Tähelepanuta ei tasu jätta ka kõrvitsaseemneid, need on tervisele väga kasulikud.