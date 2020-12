Saaremaal kaks uut kultuurimälestist

Lauter on endiselt kasutatav ning veski muudab ainulaadseks see, et omaaegne tuulik on ümber ehitatud vesiveskiks. “Eestis on pisut üle 5000 ehitismälestise, millest ainult väike osa on seotud talu- või külaarhitektuuriga. Saaremaa rannalauter ja vesiveski rikastavad mälestiste nimekirja just kohaliku ajaloo vaatevinklist, näidates, milline oli sajanditagune eluolu ja rannikukultuur Saaremaal,” ütles kultuuriminister Lukas.

Rannalauter on mereäärne osaliselt vee alla jääv ehitis, midapidi kalurid paate merre lasid ja välja tõstsid. Lautrid on Eesti rannikul olnud väga levinud, kuid praeguseks on enamik neist halvasti säilinud, neid on lõhkunud jää või ümber ehitatud muulideks või sadamateks. Kõige paremini ongi lautrid säilinud Saaremaa läänerannikul. Kaitse alla võetud lautrit võib ka edaspidi merele minekuks kasutada.