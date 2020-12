Linna ehib kümne ja poole meetri kõrgune jõulupuu

Selleaastane Kuressaare jõulukuusk on keskmisest madalam. Eelmisel aastal oli puu nähtav osa 14,5 meetrit, sel aastal 10,5. Kuressaare Linnamajanduse juhi Marek Koppeli sõnul ei saagi igal aastal ühtmoodi puud olla. Koppeli sõnutsi on väiksema puu eeliseks tihedus ja ühtlus. Vanem ja kõrgem kuusk on tavaliselt hõredam.