Saaremaale jagus katuseraha 124 000 eurot

EKRE, Isamaa ja Keskerakonna jaotustest olid Saaremaale tulevad suurimad summad 10 000-eurosed toetused (vaata täpsemalt tabelist). Üldjuhul on tegu tegevus- või investeeringutoetusega. Täpsema selgitusega summadest oli suurim MTÜ-le Saarte Jahiselts antav 8000 eurot lasketiiru laiendamiseks. Seltsi juhatuse esimees Kaido Kaasik ütles, et laienduse all on mõeldud püstolilaskmistiiru, mis tehtaks koostöös Kaitseliidu ja politseiga. Praegu korralik välilasketiir puudub.