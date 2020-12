Ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja Maila Juns-Veldre sõnul on just kujundusgraafiku eriala vastu alati suur huvi ning vastu võetakse 16 inimest. 2,5 aastat kestva õppe käigus arendavad õpilased disainmõtlemist, õpivad haldama vastavaid programme ja tarkvara, küljendama ja trükikõlbulikke faile tegema. Õpilased saavad osa graafilise disaini maailmast, ülevaate fotograafiast ja tervest disainiprotsessist. “Disainmõtlemine on arendatav,” rõhutas Juns-Veldre. Seega oodatakse tema sõnul õppima kõiki, keda see valdkond paelub.