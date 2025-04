Matkajuht Marek Laimets kutsus kõiki huvilisi Kojala matkale. "See on matk, mis kulgeb saatuseneitside, Suure-Tõllu ja kalevite radadel ning ühe paiganime näol võib arvata, et ka vanajumal Uku radadel. Matkapiirkond asub Loode-Saaremaal Tagamõisa poolsaarel," tutvustas Laimets matkamarsruuti.