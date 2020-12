Tori abajasse plaanitakse salapäraseid ujuvmaju

Muinsuskaitseamet andis hiljuti loa Kuressaare jahisadamasse ujuvmajade paigutamiseks. Nende hinnangul sobiksid majad vasakpoolse muuli lähedusse ning need ei tohi sulgeda Kuressaare vanalinnale avanevaid vaateid, kuigi GOSPA esimeselt korruselt avanevat vaadet need mõjutavat.

Loa andnud muinsuskaitseamet suunas Saarte Hääle täpsema info saamiseks vallavalitsusse. Vallaarhitekt Mark Grimitliht märkis vaid, et tegemist on kohtadega, kus saab puhata ja ööbida. Eskiise soovitas ta küsida arendajalt. Indrek Tarto, kes dokumentide järgi on projekti eestvedaja, ütles, et ootab ära vallavalitsuse seisukoha, mis pidi tulema eilselt valitsuse istungilt. Seejärel lubas ta loodetavasti kommenteerida.