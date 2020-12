Kuressaare haigla jagab juhiseid pühade ajaks

Kergete sümptomite korral tuleks hoiduda EMO-sse tormamisest või kiirabi kutsumisest juhul, kui selleks ei ole näidustust, et meedikud saaksid reageerida juhtumitele, kus abi osutamine on vältimatu, kirjutab haigla oma postituses.

Soovitav on enne pühi üle vaadata oma koduapteegi varud, veendumaks, et seal on olemas esmavajalikud ravimid, nagu palavikualandajad, valuvaigistid, nohu- ja köharohud, aga samuti inimesele väljakirjutatud retseptiravimid.