“Asemike” esietendus Tornimäel tõi lavale elulise loo

“Minul oli võimalus seda näha reedel – olin kontroll-etendusel – ja ma arvan, et täitsa võib tuua seda avalikkusele,” sõnas Holt. “Tegemist on tõesti sellise väga… kergelt isegi ma ütleks humoorika, aga samas mõtlemapaneva tükiga.”

Näidend räägib Mildast, kes elab hooldekodus, kuid kelle abikaasa soovib teda sealt ära tuua. “Kellele meeldib hooldekodus olla – oma kodu on ju ikkagi armsam,” märkis Holt. “Kahjuks on Milda täiskasvanud lapsed ta niimoodi üksinda jätnud – ema on haige ja dementne – ja siis on natukene ebameeldiv, ning lapsed ei taha tegemist teha. Ja siis see abikaasa lahendab seda kõike nii, et tema kallis Milda oleks ikkagi õnnelik oma sünnipäeval.”