Muhu radarijaama vooluga varustamiseks valmis päikesepark

Päikesepark vähendab süsinikdioksiidi heitmeid 63 tonni aastas võrrelduna vaid põlevkivist toodetud elektriga ning jaama eeldatava eluea kohta ehk aastaks 2050 on heitmevaba lahendus säästnud Eesti riigile ligi 200 000 eurot ja suurendanud selle võrra riigi kaitsevõimet.

“Meie eesmärk on anda oma panus Eesti riiklike ja rahvusvaheliste kliimaeesmärkide saavutamisse, arendades energiatõhusat taristut ja kasutades üha enam taastuvenergia lahendusi,” lisas Metsoja.

Tema sõnul on see oluline ka kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonna- ja kliimapoliitika täitmise seisukohast, mis peab oluliseks järjepidevalt tõhustada keskkonda säästvate lahenduste elluviimist.

Ettevõtte juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul teeb heameelt, et meie riigi kaitsevaldkond on tulevikku vaatav ning on otsustanud investeerida taastuvenergiasse.