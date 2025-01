Vanemuine toob kahe aasta pärast uue kultuurilaine

Vanemuise teatri ajaloo suurimal väljasõidul osales ligi 200 inimest ja nädala jooksul anti kaheksa etendust. Saarlased said nautida nii draamat, ooperit, balletti kui ka muusikali, mida esitati Kuressaare teatris ja Kuressaare spordihoonesse rajatud spetsiaalses pop-up- teatrisaalis. Kõik etendused läksid täissaalidele ja kokku sai vanemuislaste loomingust osa üle 3000 külastaja.

Vanemuise teatrijuht Aivar Mäe nentis neljapäeval spordihoone teatrisaali avamise vastuvõtul, et teatri nädalane reis Tartust Saaremaale sai teoks tänu erinevate osapoolte üksmeelele ja koostööle. Saarte Häälele ütles Mäe, et selline väljasõiduformaat on end igati õigustanud.