Põlengus oma Muhu kodu kaotanud kunstnikke rõõmustab suur toetus

Suur osa appi tulnud inimestest on Viikide tuttavad, ent raha on annetanud ja oma abi pakkunud ka võhivõõrad inimesed.

Annetusi on kahe nädala jooksul kogunenud üle 30 000 euro. “Kogu maja üksnes selle raha eest üles ehitada ei anna, aga abiks on see summa kindlasti,” ütles Viik.

Sõbrad-tuttavad on pakkunud Viikide aitamiseks nii oma tehnikat ja töövahendeid – näiteks traktoreid Muhus – kui ka oskusi. Samuti on paljud teada andnud, et on valmis kohapeale appi tulema.