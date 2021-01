Regati direktor Agnes Lill ütles, et regatt, millel osaleb 100 alust ja 800 inimest, on suureks paisunud ja sobivaid uusi sadamaid lihtsalt pole. Lill lisas, et Kõiguste on uus ja vahva sadam, mille arendajaga on varemgi regativõimaluse üle arutatud. Enne regatisadamaks kinnitamist käidi Kõigustet kaemas ja Kalevi jahtklubi ülem oli Lille kinnitusel arvanud, et mahutakse ära küll.