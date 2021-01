Kodumuuseumi kogudesse jõudis üle 400 leiu Salmel 2008. aasta septembri lõpus avastatud väiksemast ja üle 1700 leiu paar nädalat hiljem väljatulnud suuremast matuselaevast. Luustikke Saaremaale ei tooda, need jäävad kas Tallinna või Tartu spetsiaalsetesse luuhoidlatesse. Saaremaa muuseumi peavarahoidja Priit Kivi ütles, et enne maikuud, mil Saaremaal toimub rahvusvaheline Salme laevaleide käsitlev konverents, leiumaterjali avalikkusele ja uurijatele ei avata ning kõigepealt tegeleb sellega muuseum ise.

Eile alustasid muuseumitöötajad leidude ülevaatamise ja esemete valimisega kavandatava viikinginäituse tarbeks. “Peame vaatama, et kõik teemad oleksid kaetud, samuti seda, millised leiud ja kui pikalt kannatavad eksponeerimist,” sõnas Kivi. Osa leidude, näiteks relvade puhul on mõttekas teha koopiad ehk siis näidata, millised need algselt olid.