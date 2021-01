Riik tahab jahindusnõukogus kaotada konsensuse nõude

Keskkonnaameti koostatud jahindusnõukogu töökorra muutmise eelnõus märgitakse, et konsensuse nõue takistab jahindusnõukogul otsustamist ning vähemalt kahekümnel korral on otsus jäänud vastu võtmata ühe liikme vastuseisu tõttu. Seetõttu pole suudetud kokku leppida näiteks metskitse küttimismahtu. Jahimeestele jäi kohustuse täitmiseks vähem aega ning kasvas risk, et etteantud arvud jäävad osaliselt täitmata. Kes peab sellisel juhul kahjud kompenseerima?