Vald rajab Kaarma spordihoonesse skate-pargi

Haridusosakond on üle vaadanud kõikvõimalikud vähegi sobivad ruumid ning sobivaim ja linnale kõige lähemal asuv ruum ongi Kaarmal. Spordimaja haldav MTÜ on nõusoleku pargi ehitamiseks andnud ja heakskiit on saadud ka osavallakogult.

Valla noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialisti Lindia Lallo sõnul on ka küsitud, et kas Kaarma ei ole noorte jaoks linnast liiga kaugel?

Vahendades noorte arvamust ütles Lallo, et nii see ei ole ning paljud noored on ka juba üle 18-aastased ja neil on oma sõiduvahendid.