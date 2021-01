Apollo sulges ajutiselt Auriga kino

Apollo Kino juhatuse liige Kadri Ärm ütles Saarte Häälele, et koolivaheaja lõppedes vähenes kinokülastus drastiliselt, seda piirangute tõttu, kuid eelkõige siiski uute filmide vähesuse tõttu. “Sellisel kujul ei ole majanduslikult mõistlik kino töös hoida ja me ootame paremaid aegu nii viiruse taandumise kui ka uute rahvusvaheliste ja kodumaiste filmide saadavuse näol,” sõnas ta, lisades, et kino taasavamiskuupäev ei ole hetkel teada.