Riik tahab Saaremaal taastada 300 hektarit puisniite

Keskkonnaameti maahoolduse spetsialist Urmo Saar ütles, et Saaremaal plaanitakse EL-i toetusrahaga taastada Liigalaskma, Saaremetsa, Võrsna, Kaarma, Abruka, Mullutu ja Muratsi puisniit. Osa neist aladest on poolenisti juba varem taastatud. Samuti taastatakse kolm ala Rahuste ja Sõrve-Hindu külas, mis projektis lähevad kirja ühe alana. Kokku plaanitakse projektiga Saaremaal taastada 300 hektarit puisniite.

Keskkonnaameti maahooldusbüroo juhataja Kaidi Silm ütles, et plaanitavad taastamismahud on ligikaudsed ja sõltuvad maaomanike nõusolekust, ilma milleta eramaal toimetada ei saa. Soovist projektis osaleda on maahoolduse spetsialistile võimalik teada anda ka e-kirja teel.