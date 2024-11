SEEKORDSES ROMAANIS on Pikner kasutanud huvitavat võtet, viidates iga peatüki lõpus faktidele, mida tegelased sel hetkel ei teadnud, kuid oleksid võinud teada. Samuti on iga peatüki lõpus paar lauset sellest, mis toimus samal ajal mujal maailmas, enamasti sõja arengutest ja sellest, mis puudutas Eesti saatust.

Poodidesse on jõudnud Saaremaa kirjamehe Tarmo Pikneri trükisoe uus raamat, mis on tal viimase viie aasta jooksul juba kaheksas. Ajalooline romaan sarjast pealkirjaga "Tõde ja vale", mille pealkiri on "Vend ja õde".