Erakordselt udune ilm takistas lennuliiklust

Nähtavus oli Kuressaare lennuväljal isegi alla instrumentaalmaandumissüsteemi ehk ILS-i miinimumi. “See oli ikka suhteliselt eriolukord – isegi need inimesed, kes Kuressaares kohapeal olid, ütlesid, et nähtavust ei olnud,” rääkis Ojamets.

Ta lisas, et aasta peale võib selliseid ilmastikuolusid ühe käe sõrmedel kokku lugeda.

“ILS on väga tänuväärne ning kuigi Kuressaares on samasugune võimekus nagu Tallinnas, siis Saaremaa ümber on vett rohkem ning udu võib kohati olla rohkem,” lisas ta.