Angela Lauge võitis Ilon Wiklandi kunstikonkursil eripreemia

Võitjateks tunnistati Marie Martine Lupp Võru kunstikoolist ja Elise Lissel Pähkel Vanalinna hariduskolleegiumist, 17-aastane Angela Lauge sai 200-eurose eripreemia.

Noortel tuli esitada üks töö vabalt valitud teemal ja vähemalt kaks illustratsiooni. Seekord anti konkursil osalejatele ülesandeks teha illustratsioonid eesti muinasjutule “Kaksteist kaarnat”. Angela töödel on žürii hinnangul hästi tabatud ilmed. Lood on edasi antud lihtsate ja täpsete vahenditega, väga hea tehnilise teostusega. Angela juhendajad on Leelo Leesi ja Boris Šestakov.

Angela Lauge oskab lugu edasi anda lihtsate ja täpsete vahenditega. FOTO: ERAKOGU/ Saara Väli

Preemiate väljakuulutamisel ütles Angela videosilla vahendusel, et Ilon Wiklandi tööd on talle alati väga meeldinud ja eriti armsad on raamatu “Pikk-pikk teekond” illustratsioonid.

Traditsiooniliselt avati Iloni Imedemaal koos konkursitulemuste väljakuulutamisega ka näitus parimatest töödest. See jääb avatuks 28. märtsini.

Veebi vahendusel toimunud auhindamistseremooniat saab järele vaadata Iloni Imedemaa Facebook´i lehelt ja Youtube´i kanalist.