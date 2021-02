Linnugripp lajataks mahemunalale kabelimatsu

Kanala peremees Tanel Tang nentis, et linnugripi kõrge oht on väga tõsine teema ja tõve jõudmine kanalasse tähendab terve karja hukkamist. Isegi kui nakatunud või haigestunud on ainult mõni üksik. Inimesele linnugripp siiski ohtlik ei ole.

Mahemuna kanala rakendab väga rangeid bioohutusmeetmeid. Esiteks on farmi territoorium võõrastele isikutele suletud ehk kohapeale pole mõtet mune ostma minna. Farm jaguneb omakorda mitmeks erinevaks bioohutuse tsooniks, kus märksõnadeks on desinfitseerimine ning riiete ja jalanõude vahetus. “See on nagu inimestel COVID-19 – nähtamatu vaenlane, millega võidelda on väga keeruline,” lausus Tang.