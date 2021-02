Aastaid on Tallinna börsil üks suuremaid investoreid olnud Luksusjahi omanik Sven Lennart Alpstål , kelle portfelli väärtus on 11 285 238 eurot, millega ta maandub 7. kohale. Alpstål on oma portfellist 43% paigutanud Nordeconi, 40% Tallinki ja 17% Tallinna Kaubamaja aktsiatesse.

Järgmise saarlase leiame tabelist 76. kohalt. Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimehe Kalle Koovi portfelli suurus on 1 468 746 eurot. Aastaga on Koov tabelis kerkinud tervelt 50 kohta. Koovi portfellist 86% on paigutatud LHV aktsiatesse. Esimesest sajast leiame veel energeetikaärimehe Kristjan Rahu, kes on kogu oma portfelli suurusega 1 418 634 eurot paigutanud LHV aktsiatesse ja platseerub sellega tabeli 77. kohale.