Karge külm aitas saarlastel uisuusku pöörata

Orissaare ja Pöide piirkonna spordijuht Andla Rüütel märkis, et Orissaare pargi uisuplatsi kasutati usinalt juba enne, kui huviharidus siseruumides ära keelati. Tänu Orissaare teenuskeskuse juhatajale Raul Koppelile said uisuplatsil toimuda kergejõustiku trennid. Koolitundide ajal oli lastel võimalus koolist uiske laenutada ja uisutamist harjutada. Lisaks on väljak kella 22-ni valgustatud.

“Meil on koolis tänu Eesti olümpiakomiteele 15 paari täiesti uusi uiske, mida lapsed tundide ajal laenutada said. Kel suuski ei olnud, said selle asemel uisutada,” rääkis Rüütel. Spordijuhi sõnul tundub, et kõik Orissaare lapsed on endale uisud hankinud, sest uisuplatsil on pea alati rahvast.