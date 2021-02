Viirus ei ole parvlaevadel seni suurt kollet tekitanud

“Hetkel ei ole rohkem keegi meie laevaperede liikmetest koroonaviirusesse haigestunud,” ütles Metsla Saarte Häälele. Ta kinnitas, et laevadel töötavad inimesed kasutavad kõiki vajalikke ohutusmeetmeid, nagu igapäevane tervise jälgimine, kaitsemaskid, hoolikas desinfitseerimine ja meeskonnasisene hajutatus, et vältida nakkuse saamist.

“Oleme ka soovitanud kõikidel töötajatel 48 tundi enne oma töövahetuse algust teha Covid-19 test, et tuvastada ka sümptomiteta juhtumid võimalikult varakult,” sõnas Metsla. “Kui haigusjuhtude arv peaks suurenema, reageerime kindlasti kohe ning püüame tagada reisijate ja töötajate turvalisuse selliselt, et see mõjutaks laevade sõidugraafikuid võimalikult vähe,” lisas ta.