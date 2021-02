Kuressaare kohtumaja teine kohtunik Rajar Miller tõdeb, et statistika poolest on tsiviilasjades toimunud eelmise aastaga võrreldes märgatav tõus. Suurel määral on see seotud Sõmera Kodu elanike eestkostete küsimustega. Saaremaa vallavalitsuse töö ümberkorralduste tõttu tuli kohtus korraldada paarisaja inimese elu-olu.