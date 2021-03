Jääleminek on eilsest keelatud

Politsei- ja piirivalveamet keelas merejääle mineku inimeste turvalisuse tagamiseks, kuna kevadine ilm on jääolud ebastabiilseks muutnud.

Lääne prefektuuri piirivalve välijuhi Janek Pinta sõnul on saarte ja mandri vaheline merejää hakanud tuulte mõjul liikuma ning on lagunemas. Saare- ja Hiiumaa lääneosa ja veel mitmed lahesopid on aga jäävabad. Kes veekogul hätta satub, sel tuleb helistada hädaabinumbril 112.