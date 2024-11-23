Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 13.11 – 20.11.2024
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
SÜNNID
- Franz Preiler ( 10.11) Tumala küla
- Lisanna Metsrand (11.11) Kärla alevik
- Jan Hohensee (11.11) Undva küla
- Oliver Mesila (12.11) Kuressaare linn
- Amira-Nita Johanson (14.11) Ardla küla
SURMAD
- Sulev Salla (69) Mui küla
- Vladimir Pukhalov (75) Kuressaare linn
- Külli Turja (64) Kuressaare linn
- Rando Järvalt (56) Upa küla
- Meeta-Rosalie Orupõld (94) Sepa küla
- Heli Suban (83) Kaimri küla
ABIELUD
- Laura Sohvie Liblik ja Karl Tartes – 15.11