L, 23.11.2024
Ilm
Horoskoop
Toimetus
Telli leht
Reklaam
Mälestusteraamat.ee

Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Copy
Artikli foto
Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 13.11 – 20.11.2024

SÜNNID

  • Franz Preiler ( 10.11) Tumala küla
  • Lisanna Metsrand (11.11) Kärla alevik
  • Jan Hohensee (11.11) Undva küla
  • Oliver Mesila (12.11) Kuressaare linn
  • Amira-Nita Johanson (14.11) Ardla küla

SURMAD

  • Sulev Salla (69) Mui küla
  • Vladimir Pukhalov (75) Kuressaare linn
  • Külli Turja (64) Kuressaare linn
  • Rando Järvalt (56) Upa küla
  • Meeta-Rosalie Orupõld (94) Sepa küla
  • Heli Suban (83) Kaimri küla

ABIELUD

  • Laura Sohvie Liblik ja Karl Tartes – 15.11
Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Viimased uudised
Tagasi üles