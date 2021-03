Kokku sai kiirendist raha 20 projekti, kogusummas 756 500 eurot, kusjuures Saaremaa muuseumile eraldati kõige suurem summa. See on meie muuseumile kiirendist juba teine toetus, eelmisest voorust eraldati raha peagi valmiva viikinginäituse koostamiseks.

Uus toetus aitab ellu viia muuseumi lähiaastate ambitsioonikaimat plaani ehk püsinäituse uuendamist. Selle esimene etapp on muuseumi arhitektuurse projekti koostamine, milleks nüüd on raha olemas. Edasi järgneb ekspositsiooni projekteerimine. Saaremaa muuseumi juhatuse liige Rita Valge ütles Kadi raadio saates “Keskpäev”, et konvendihoone remondi eelprojekt on kohe kaante vahele jõudmas ja põhiprojekt peaks valmima jaanipäevaks.