“Usun, loodan ja palvetan, et ka nende jaoks saab olema kodu, mis on hubane, turvaline, kus on piisavalt ruumi nii sees kui ka õues, kus nad saavad elada inimväärset elu,” ütleb vaimulik Tiina Ool, kes on Sõmera Kodus elava sügava puudega tütre Anneli eestkostja.