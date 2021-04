Saarlased algatasid heategevusprojekti “Teeme pai”

Algatuse initsiatiivgrupis ja esimeste annetajate seas on mitu saarlast ning annetusi kogutakse möödunud aasta septembris asutatud SA Kuressaare Haigla Toetusfondi kontole EE824204278618211200.

Alates 1. aprillist kuni eile kella 16-ni oli kontole kogunenud juba 230 000 eurot ning summa tüüris usinalt kasvamise suunas. Seejuures polnud Eesti avalikkust “Teeme pai” projektist teavitatud kuni eilse õhtuni, mil ETV “Pealtnägija” saatejuht Mihkel Kärmas selle avalikustas.

Haigla on partneriks

Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubitsa sõnul otsiti tervishoiusüsteemist partnerit, kes oleks Maksu- ja Tolliameti soodusnimekirjas ning lubaks kasutada oma kontot.

“Eestis on liiga palju mittetulundusühinguid ja ühekordse projekti jaoks veel ühte juurde asutada ei tundunud mõistlik. Seega läksime otsime tehnilist partnerit, aga leidsime kaasalgataja ja sisulise panustaja SA Kuressaare Haigla Toetusfondi näol,” rääkis Kubits.

Fond omakorda avas konto Coop Pangas, kes tuli väga kiiresti kaasa, panustab ka ise kampaaniasse ja kutsub oma töötajaid ja kliente üles aktsiooni toetama.

SA Kuressaare Haigla Toetusfondi juhataja Siiri Rannama FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

SA Kuressaare Haigla Toetusfondi juhataja Siiri Rannama ütles, et fond on 1. aprillist maksu- ja tolliameti soodusnimekirjas. Seega on eraisikute annetused fondi maksuvabad ja inimesed saavad neid märkida oma tuludeklaratsioonis.

Ka juriidiliste isikute annetused maksusoodustusega ühingute nimekirjas olevale asutusele on teatud piirmäärade ulatuses maksuvabad.

“Iga euro on teretulnud, sest ainult nii suudame koos jõuda eesmärgini,” ütles Rannama. “Ajal, mil me räägime üha enam inimkesksest tervishoiust ja selle suunas liikumisest, on meie jaoks väga oluline pöörata tähelepanu inimestele, kellel on meie ja meie lähedaste tervise eest hoolitsemisel täita oluline roll,” lisas ta.

Kampaania algatajad on seadnud eesmärgiks koguda annetusi sellises mahus, et iga Eestis töötav õde ja hooldustöötaja saaks ühe Pai-kaardi, mille väärtus võiks olla 50–100 eurot. Seega soovitakse annetustega koguda kuni 1,7 miljonit eurot.

Vautšeri-tüüpi kaart

Pai-kaart saab olema füüsiline turvaelemendiga vautšeri-tüüpi kaart, mida Eestimaa õed ja hooldustöötajad saaksid kasutada erinevates siseturismi- ja meelelahutusasutustes ning kultuurisektoris. Teenusepakkujatele on osalemisel tingimus, et panustatakse mingi meeldiva üllatuse või allahindlusega ka omalt poolt.

Lisaks heategevusele juhib kampaania nii avalikkuse kui ka riigijuhtide tähelepanu juba aastaid tagasi tekkinud vajadusele õdede ja hooldustöötajate töötingimuste parandamiseks, nende töö väärtustamiseks ja sissetulekute suurendamiseks.

Kuressaare haigla hooldustöötaja Helen Rüütel oli uudist kuuldes ühtaegu üllatunud ja õnnelik. Tema sõnul on meditsiinipersonali tunnustamine ja märkamine viimase aasta raputavaid sündmusi vaadates igati tänuväärne.

Viie lapse ema Helen, kes on viimasel ajal haiglas töötanud ühe töötaja vigastuse tõttu senisest veel suurema koormusega, unistab päevast, mil saaks massaaži nautida või soojas saunas lõõgastuda.

“Inimesele, kellel kodus kolm last õpetada (kaks on juba pesast lahkunud) ja kes peab jõudma veel tiheda graafikuga tööl olla, on iga tunnustus ja märkamine väga teretulnud ja südantsoojendav. Iga väiksemgi žest ja hea sõna toob päeva päikese ja sära silma,” ütles Rüütel.

Kogu informatsioon annetajate, kogutud raha ja teenusepakkujate kohta avaldatakse Eesti Õdede Liidu kodulehel www.ena.ee. Kodulehel avaldatakse annetuste jooksev seis ja kord päevas ka annetajate nimed. Pai-annetusi oodatakse kuni 1. juunini.