2023. aastal lõpeb enamikul jahiseltsidel kümneaastane jahipiirkondade kasutamisõigus ja selleks, et jahti edasi pidada, peavad jahiseltsid sõlmima maaomanikega uued lepingud.

Koostöö maaomanike ja jahiseltside vahel on praegu napp. Ühed Muhu kinnisvaraomanikud leidsid nädalavahetuseks Muhu suvekoju saabudes eest metssigade poolt ülestuhnitud hoovi. Kohalik jahiselts piltlikult öeldes kehitas vaid õlgu, keskkonnaamet sedalaadi muredega ei tegele, seega pole inimestel ulukikahjude korral mingit hüvitist loota. Ära trööbatud koduaed võib kõrvaltvaatajale paista pisikese murena, ent konkreetse majaomaniku jaoks on see ikkagi tõsine probleem.