Gevin Paas, kelle mõlemad vanemad on pärit Saaremaalt, ütleb, et tema elu esimesed eluaastad möödusidki Saaremaal, haridusteed alustas ta aga Tallinnas. “Aga siiani mööduvad suved Saaremaal suvekodus. Kui Saaremaal trenni olen teinud, Orissaare staadionil, siis tammepuu on alati sihiks olnud,” sõnab ta.

Noor sporditalent kirjutab Hooandja lehel, et projektil on kaks etappi, millest esimene näeb ette vähemalt 6000 euro kogumist selleks, et katta 2021. aasta hooaja kulud. Raha on vaja kokku saada 1. juuniks ning eilse seisuga oli 30 hooandja abiga kogunenud 1155 eurot.

Esimese etapi täitumisel on uus eesmärk koguda kokku 12 000 eurot, mis aitab katta ka 2022. aasta hooaja kulud. Tema kaugem eesmärk on võita 2032. aasta olümpiamängud Austraalias.

Gevin Paas märgib, et tema ametlik kettaheite rekord on 51.27, millega on ta Eesti U23-vanuseklassis 2020. hooaja edetabelis esimesel kohal, kuid treeningutel lendab ketas juba praegu mõne meetri võrra kaugemale.

Tänavu on Gevini aasta eesmärgiks osaleda omavanuste Euroopa meistrivõistlustel Norras ja viia isiklik rekord 58 meetrini: “See oleks parem tulemus kui Eesti läbi aegade parimatel kettaheitjatel Gerd Kanteril ja Aleksander Tammertil 21-aastaselt.”

Olümpiavõitja Gerd Kanter ütles, et Gevin on hästi motiveeritud noor kettaheitja, kelles on sisu jõuda kettaheites maailma tippu: “Sportlasena omab kõrget töötahet ja ei pelga raskusi. Teeb sihikindlalt tööd, et astuda minu jälgedes. Näen mitmeid sarnasusi noore endaga!”