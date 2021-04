Vallavalitsus toetas 28 kultuuriprojekti

Teiste hulgas saab toetust ka mullu sügisel asutatud Thule Teater MTÜ. Ühingu üks asutaja Katrin Paju ütles, et teatri esimeseks tükiks on planeeritud näitemäng “Läänemere emandad”, mille on kirjutanud Toomas Kall ja lavastab Väino Uibo. Muusikalise poole eest hoolitseb kollektiiv nimega The Tomahawk Brothers.