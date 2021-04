Kudjape poe ehitamine algab järgmisel kevadel

Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov ütles, et järgmise sammuna tuleb paika panna, kui suur ja millise kontseptsiooniga kauplus täpselt tuleb ning millised lisafunktsioonid kaupluse juurde veel võiksid tulla.

“Loodame, et kaupluse arhitektuursed lahendused sobivad vallale ja sügisel saab hakata projekteerima,” rääkis Koov. Kui mitte varem, siis kindlasti järgmisel kevadel lüüakse kopp maasse. Koov avaldas lootust, et uus kauplus valmib enne 1. detsembrit 2022, mis on viimane tähtaeg.