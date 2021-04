Vallavalitsus asub Tornimäe rahvamaja tuleohutumaks muutma

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõuniku Jaak Jaanso sõnul on Tornimäe rahvamajas praegu täitmata kolm ettekirjutusega esitatud nõuet. Majja tuleb rajada nõuetekohased tuletõkkesektsioonid. Samuti on vaja komplekteerida tuletõrje voolikusüsteemide kapid ning tagada see, et neid kontrolliks ja hooldaks selleks pädev isik või siis kooskõlastada pädevate asutustega tuletõrje voolikusüsteemi likvideerimine hoonest. Hoone seinte ja lagede pinnakihid tuleb vastavusse viia kehtivate tuleohutusnõuetega.