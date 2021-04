Muinsuskaitse soovib säilitada Kaugatoma tee ajaloolise ilme

Transpordiamet kavandab tänavu Lõmala–Kaugatoma 10,8 km pikkuse tee remonti, milleks on planeeritud 350 000 eurot. Muinsuskaitseamet juhib transpordiametile saadetud kirjas tähelepanu, et tegemist on vana rannamaanteega, mis kanti esimest korda Saaremaa üldkaardile juba 1793. aastal. Rannamaantee on looklev, sellelt avanevad vaated merele, aga ka teeäärsetele pärandkooslustele. Lisaks looduskeskkonnale teevad kõnealuse teelõigu eriliseks rohked ajaloolised teepäraldised.