Politseinike GPS-kunst saavutas II koha

Kuressaare jaoskonna piirkonnapolitseinik Anneli Tiik ütles, et Saaremaal 16 tähe moodustamiseks kõndisid Kuressaare politseijaoskonna liikmed maha umbes 140 kilomeetrit, kasutades selleks 16 erinevat jalutus- või jooksuteed. “Jagasime tähed omavahel ära nii, et osa tähti kõndisid politseinikud ja osa abipolitseinikud. Kõndides oli alati selline ootus hinges, et kas nüüd tuleb täht korralikult välja või ei tule. Mõnda tähte kõndisimegi mitu korda,” ütles Tiik.