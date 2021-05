Kihelkonna lasteaia hoolekogu sooviks lisarühma

Kihelkonna lasteaia hoolekogu arvates ei pane nii mõnigi lapsevanem oma last koduligidasse lasteaeda just liitrühma tõttu. Selle probleemi lahendaks kahe eraldi rühma tegemine, mille jaoks oleks vaja luua kaks uut töökohta: õpetaja ja õpetaja abi. Nende kohtade täitmiseks oleks kogukonnas sobivad inimesed ka olemas. Samuti on olemas ruumid, mis tuleks küll kohendada lasteaiale sobivaks.

Kihelkonna kool-lasteaia direktori Kai Kallase sõnul oleks muidugi tore, kui sõimeealised oleksid eraldi rühmas. Seda enam, et rühmade arvust võib sõltuda lasteaias käivate laste arv.

Saaremaa vallavalitsuse haridusjuhi Urmas Treieli sõnul vaadatakse vallas lasteaiakohtade vajadust tervikpildis: kohad peavad olema tagatud kõigile soovijatele.

Vallavalitsuse andmetel on Kihelkonna lasteaias praegu 17 last ja vabu kohti rühmas kolm. Kaks last läheb lasteaiast sel sügisel kooli. Esimese eelistusena on järgmiseks õppeaastaks üks taotlus ja seega on lasteaias neli vaba kohta. Lasteaiakohtade vajadus kasvanud ei ole ning vabu kohti on.

“Samal ajal on suurenenud kohasoovid mitmesse teise lasteaeda, eriti Kuressaare linnas. Oludes, kus valla eelarvelised võimalused on piiratud, tuleb uute otsuste tegemisel vaadata hoolikalt nende põhjendatust,” selgitas Treiel. Ta tõi näite, et eelmise õppeaastaga võrreldes on suurenenud taotluste hulk lisaks linna lasteaedadele ka Kaali (+3), Orissaare (+2), Pihtla (+6) ja Pärsama (+7) lasteaeda.

Treieli sõnul on osakonnas aasta lõpuks valmimas haridusvaldkonna tervikuuring, mis siis tulevaste otsuste tegemisel aluseks võetakse.