Pea kaotanud klubi jätkab järgmisel hooajal

“Jah,” kõlas vastuseks ajakirjaniku küsimusele, et kas ta saab kinnitada klubi jätkamist tuleval hooajal. Aldi sõnul tegeleb ta hommikust õhtuni sellega, et tagada 15. maiks klubile kogu järgmise hooaja eelarve. President on just selleks kuupäevaks lubanud vajamineva summa notariaalselt deponeerida.

Samas on meeskonnas nii mõnigi lahkuja just seetõttu, et kindlust tuleviku suhtes ei ole. Viimati jäädi ilma peatreener Ioannis Kalmazidisest, lahkujaid on kuuldavasti veelgi.

Kalmazidise uus tööandja on Thessaloniki PAOK, mida Rootsis kasvanud kreeklane juhendas ka aastatel 2014–2016, kirjutab Delfi. “Kahjuks ei ole Saaremaa järgmise aasta suhtes otsust langetanud ning nii kaotatakse treenerite ja mängijate jaoks väga väärtuslikku aega,” ütles Kalmazidis portaalile. Delfi andmetel olevat välisklubiga juba lepingu sõlminud ka libero Johan Vahter.

Meeskonna kapten Keith Pupart ütles Saarte Häälele, et Saaremaaga on otsad lahtised ning selgust saab mai keskel. “Tundub kahtlane see asi,” tõdes Pupart. Oma võimalike edasiste käikude kohta lausus Pupart, et praegu on neist veel vara rääkida.

Ivar Alt ütles lahkumiste kohta, et see on vabal maal igaühe õigus. “Kui me ei saanud milleski kokkuleppele, siis nad lähevad ära,” on Aldi jaoks asjad selged. “Pärisorjus on meil [Eestis] ammu kaotatud, igaüks, kes tahab, läheb sinna, kuhu tahab.”

Võrkpalliklubi tegevjuht Hannes Sepp Saarte Hääle kommentaarisoovile eile ei vastanud, kuid on varem öelnud, et mitte midagi pole kindel enne, kui asjad on kindlad.