Kuressaare Ida-Niidu lasteaia Liblika rühma õpetajad Getter Must ja Marika Niit on kindlad, et nende käe all õppinud tänavused koolieelikud on kooliks igati valmis. Õpetajate sõnul on laps kooliks valmis siis, kui tal on huvi, õpihimu ja tahtmine kooli minna ning isegi koroonapiirangud ei ole Liblika rühma laste koolivalmidust oluliselt mõjutanud.