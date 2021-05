Lugejateni jõuab Mele Pesti kirjutatud “Minu Kuressaare”

Pesti tunnistas, et kirjastuse Petrone Print juht Epp Petrone soovis juba ammu, et ta populaarsesse “Minu” sarja ühe raamatu kirjutaks. Tõsi, kirjastaja pidas esialgu silmas küll “Minu Brasiiliat”. “Mulle tundus, et Brasiilia ja mu doktoritöö tulemused ei mahu ehk sellesse formaati ära. Siis üllatas ta mind pakkumisega kirjutada Kuressaarest,” lausus Pesti.

Autori sõnul ei ole kindlasti kogu Kuressaare essents kaante vahele saanud – see ei olekski võimalik, sest iga elaniku ja külalise kogemus on nii erinev! “Õnneks ei ole see uks sugugi lukus, kirjastus on hakanud üllitama juba teist ringi raamatuid, nii on soovijatel võimalik tulevikus kirjutada oma versioon Kuressaarest,” lausus Pesti.