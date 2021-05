Upa-Leisi ristmikule esialgu ülekäigurada ei planeerita

Õppeaastateks 2021–2023 korraldatud õpilaste transpordi hanke raames hakkavad koolibussid õpilasi asenduspinnale viima Kuressaarest ja sealt tagasi tooma otse kooli eest Upa külas. Valla transpordinõunik Mika Männik ütles, et need, kes tulevad näiteks Orissaare ja Leisi poolt, kasutavad maakonnaliini busse ning tulevad maha Kooli peatuses ja lähevad kooli sealt.

Seetõttu on lapsevanematel tekkinud küsimus, kas ei peaks Kuivastu ja Leisi maantee ristmikul kuidagi liikluskorraldust muutma, et tagada jalgsi liikuvate õpilaste ohutus.

Valla teespetsialist Toomas Raun teatas, et vallavalitsus on suhelnud transpordiametiga ning arutelu käigus leiti, et hetkel puudub kindel vajadus ülekäiguraja tegemiseks. “Koostöös transpordiametiga, kelle halduses Kuivastu riigimaantee on, hindame ülekäiguraja vajadust jooksvalt. Kui selline selge vajadus peaks tekkima, saame teema juurde tagasi tulla,” selgitas ta.