Regula teeb Virtsu–Kuivastu liinil suvel kuni 536 lisareisi

TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer tõi välja, et mõlemale liinile on planeeritud populaarsematel päevadel ja kellaaegadel kahe laeva tihedate väljumistega graafikud.

“Eelmine suvi näitas, et Regula abi järjekordade vähendamiseks oli väga vajalik. Meil on hea meel, et ka sel aastal saame Regulat kasutada Virtsu–Kuivastu liinil, kus liikleb 75 protsenti meie reisijatest ning huvi Muhu ja Saaremaa külastamiseks on püsinud ka koroonakriisist hoolimata ja kasvab iganädalaselt,” lisas ta.