“Kas peaks ootama, et järgmine peaminister tuleb Saaremaale mööda tolmust külateed jalgsi, viiskudes, kepp käes ja takune kott seljas?” kirjutab Aru, kes koos Eesmaaga kiidab peaministri töövõimet ja -võite.

Aru annab teada, et viibis ka ise purjelaev Hoppeti pardal ja alkoholi ei mäleta.

“Nii nagu mina, nii ka mitmed teised tulid pardale selleks, et peaministriga rääkida põletavatest probleemidest, mille lahendaks tema toetav sõna. Riigi juhtidelt audientsi saamine on keeruline ja aeg lendab kiiresti. Sul pole võimalust tühjaks jutuks ja teisejärguliseks meelelahutuseks. Mäletan, et ma polnud ainuke, kes laevalt tulles otse rooli istus. Ikka kaine peaga.”