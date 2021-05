Vallaarhitekti asemik tuleb Amsterdamist

Vallavalitsuse andmetel töötas Jõgevalt pärit Kuusik viimase ajani Amsterdami linnavalitsuses linnaplaneerijana Amstel III projektialal. Uuel teenistuse juhil on bakalaureusekraad Eesti maaülikooli maastikuarhitektuuri ja keskkonnakaitse õppeprogrammist ning magistrikraad Saksamaal Weimaris asuva Bauhausi ülikooli Euroopa urbanistika erialalt.

Saaremaa on Siim Kuusiku jaoks seni üsna võõras. Paaril korral on ta saart külastanud, kuid otsest seost ei ole. “Üks esmaeesmärke ongi end Saaremaa keskkonna ja siin toimuvaga võimalikult kiiresti kurssi viia,” ütles Siim Kuusik ja lisas, et tööpakkumisi oli tal ka mujalt.