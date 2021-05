20. augustil möödub 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest. Kaitseliidu Saaremaa malev jagas eilses Facebooki postituses rõõmusõnumit, et tänavused võidupüha tule Saaremaale toojad on just sel aastal ning juba taasiseseisvunud Eestis sündinud naiskodukaitsja Marta-Miina Loel ja kaitseliitlane Risto Pajust.