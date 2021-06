Titerannas varitsevad ohtlikud pudelikillud

Supelranna mänguväljaku poolses küljes, kus varem paiknes liumägi, olid vette loobitud katkised õllepudelid ja ühel õhtul said seal väikese vaheajaga jala veriseks vähemalt kaks last – üks poiss ja üks tüdruk.

Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppel ütles, et heakorraettevõtteni selline info kahjuks jõudnud ei ole. "See on väga kahetsusväärne, kui keegi on pahatahtlikult tekitanud randa klaasikilde. Kahjuks on veest klaasikildude kättesaamine väga raske. Kui koristajad näevad supelrannas klaasikilde, siis loomulikult korjavad nad need sealt ära," lausus ta.