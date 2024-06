Juba hommikul sain aru, et midagi on korrast ära, sest mind külastades olid vanemad ja ka vanaema väga ärevil, kuigi püüdsid seda varjata. Silmadest oli näha, et vanaema oli nutnud. Läbi vahetoa kuulsin köögist nende summutatud juttu, mis muutus eriti ärevaks pärast seda, kui isa oli linnas käinud.